LIVE – Bollettino oggi | lunedì 12 ottobre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di lunedì 12. Un importante incremento di casi nelle ultime ore in Italia con migliaia di tamponi effettuati giornalmente. Una situazione da tenere sott’occhio con varie regioni che presentano centinaia dial giorno. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it IL DPCM IN VIGORE DAL 7I DATI DEI RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 28 ...

infoitsalute : Bollettino Coronavirus live: 5456 nuovi casi e 26 morti. Salgono ricoveri (+183) e terapie intensive (+30) - ilcirotano : LIVE Bollettino coronavirus: 5456 nuovi casi e 26 morti. Salgono ricoveri (+183) e terapie intensive (+30) - - solonews1011 : RT @francopizzetti: Coronavirus, le news. Il bollettino: 5.724 nuovi casi su 133.084 tamponi. LIVE - teo_acm : RT @sportface2016: Oggi in #Italia: 5.456 nuovi contagi, 26 morti, 1.184 guariti, 104.658 tamponi, 420 (+30) ricoverati in terapia intensiv… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e del #Friuli #Coronavirus #COVID__19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di lunedì 12 ottobre. Un importante incremento di casi nelle ultime ore in Italia con migliaia di tamponi effettuati ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, domenica 11 ottobre. Aumentano ancora i contagi in Italia: l’ultimo rilevamento parla di 5.724 positivi con 29 morti. C ...