Live, Angela di Mondello: ‘Ho rubato per fare il funerale a mio figlio’ (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questa estate abbiamo conosciuto Angela, la signora di Mondello, per il tormentone “Non ce n’è Coviddi” che l’ha fatta diventare una star del web. Ma la donna, vero nome Angela Chianello, ha una storia personale piuttosto dolorosa che racconta a Live non è la d’Urso nella puntata dell’11 ottobre (QUI il video). in riproduzione.... La rivelazione di Angela Chianello Angela ha subìto un lutto insopportabile per qualsiasi genitore: la morte di un figlio. “Il bambino non camminava, non parlava poi purtroppo a 21 anni Dio l’ha voluto e se l’è preso” ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questa estate abbiamo conosciuto, la signora di, per il tormentone “Non ce n’è Coviddi” che l’ha fatta diventare una star del web. Ma la donna, vero nomeChianello, ha una storia personale piuttosto dolorosa che racconta anon è la d’Urso nella puntata dell’11 ottobre (QUI il video). in riproduzione.... La rivelazione diChianelloha subìto un lutto insopportabile per qualsiasi genitore: la morte di un figlio. “Il bambino non camminava, non parlava poi purtroppo a 21 anni Dio l’ha voluto e se l’è preso” ...

