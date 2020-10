L’Italia vince davanti alla tv. Ascolti ok, c’è fiducia per gli azzurri di Mancini (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini arriverà a Bergamo dopo un allenamento a Danzica. Gli italiani, partita dopo partita, si stanno affezionando sempre di più ad una squadra votata all’attacco. Ottimi i dati di ascolto per Polonia-Italia. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila telespettatori, con il 26,2% di share. Foto: Twitter Italia L'articolo L’Italia vince davanti alla tv. Ascolti ok, c’è fiducia per gli azzurri di Mancini proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questa sera la Nazionale di Robertoarriverà a Bergamo dopo un allenamento a Danzica. Gli italiani, partita dopo partita, si stanno affezionando sempre di più ad una squadra votata all’attacco. Ottimi i dati di ascolto per Polonia-Italia. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 6 milioni e 814 mila telespettatori, con il 26,2% di share. Foto: Twitter Italia L'articolo L’Italiatv.ok, c’èper glidiproviene da Alfredo Pedullà.

