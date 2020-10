L’Italia utilizza lo Spazio per promuovere l’assistenza sanitaria e la formazione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Idee innovative che utilizzano lo Spazio per migliorare la vita sulla Terra durante la pandemia da Coronavirus si stanno trasformando in realtà, grazie a un’iniziativa sponsorizzata dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’ESA. Sono state presentate circa 130 idee, di cui quasi due dozzine sono ora in fase di attuazione. I progetti coinvolgono le più prestigiose istituzioni di assistenza sanitaria in Italia, inclusi l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, l’Ospedale Pediatrico “Gaslini”, il Policlinico Universitario Fondazione “Agostino Gemelli” e l’Ospedale “Luigi Sacco”. “Spazio per i bambini” mira a ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Idee innovative cheno loper migliorare la vita sulla Terra durante la pandemia da Coronavirus si stanno trasformando in realtà, grazie a un’iniziativa sponsorizzata dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’ESA. Sono state presentate circa 130 idee, di cui quasi due dozzine sono ora in fase di attuazione. I progetti coinvolgono le più prestigiose istituzioni di assistenzain Italia, inclusi l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, l’Ospedale Pediatrico “Gaslini”, il Policlinico Universitario Fondazione “Agostino Gemelli” e l’Ospedale “Luigi Sacco”. “per i bambini” mira a ...

