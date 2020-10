Lino Guanciale nel remake italiano di This Is Us: sarà il nuovo Jack Pearson? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il remake italiano di This Is Us è ancora in fase di sviluppo, ma intanto spuntano le indiscrezioni sul cast. Stando a quanto svelato da Bubino Blog, Lino Guanciale sarebbe il primo attore ad essere stato annunciato. Il progetto di Cattleya è stato lanciato da Riccardo Tozzi lo scorso maggio, anticipando l’inizio della produzione entro la fine del 2020 – Covid permettendo, ovviamente. Oltre Cattleya, anche la Rai sta lavorando al remake italiano di This Is Us, il cui titolo provvisorio è Noi. La serie, tra le più amate negli Stati Uniti, va in onda sul network NBC ed è incentrata sulle vicende di un nucleo familiare, i Pearson, e la loro storia attraverso momenti passati, presenti e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) IldiIs Us è ancora in fase di sviluppo, ma intanto spuntano le indiscrezioni sul cast. Stando a quanto svelato da Bubino Blog,sarebbe il primo attore ad essere stato annunciato. Il progetto di Cattleya è stato lanciato da Riccardo Tozzi lo scorso maggio, anticipando l’inizio della produzione entro la fine del 2020 – Covid permettendo, ovviamente. Oltre Cattleya, anche la Rai sta lavorando aldiIs Us, il cui titolo provvisorio è Noi. La serie, tra le più amate negli Stati Uniti, va in onda sul network NBC ed è incentrata sulle vicende di un nucleo familiare, i, e la loro storia attraverso momenti passati, presenti e ...

blavckthorn : lino guanciale e spadino in tendenza wow ecco com’è l’interno del mio cervello - aliba__ : RT @FlaviaGufetta: @bubinoblog Niente contro Lino Guanciale ma sono proprio contraria al remake italiano di una serie che merita di essere… - rainbeyes : RT @fvnzioniamo: fino a dieci minuti fa ero contraria al remake italiano di this is us ma poi ho letto che c’è lino guanciale e allora va t… - lumpofwool : RT @fvnzioniamo: fino a dieci minuti fa ero contraria al remake italiano di this is us ma poi ho letto che c’è lino guanciale e allora va t… - Mishalocked24 : Lino Guanciale interpreterà Jack nel remake di #ThisIsUs?! È FORSE UN SOGNO?! STO URLANDO. -