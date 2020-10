Lino Guanciale nel cast del remake italiano di un’amatissima serie tv americana: ecco quale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grandi notizie per tutti i fan di Lino Guanciale. L’attore originario Avezzano, in queste settimane in onda su Rai Uno con gli episodi della terza stagione de L’allieva, sarà infatti nel cast di Noi, il remake italiano di This is Us. Guanciale, diventato in questi anni un volto di punta delle fiction italiane, dovrebbe interpretare i panni di Jack Pearson. Sarebbe, questo il ruolo che la casa di produzione Cattleya – che si sta occupando del progetto – avrebbe pensato per lui. La notizia è stata diffusa in anteprima dal portale Bubino Blog, e confermata da Lino alle pagine di DavideMaggio.it che l’ha raggiunto telefonicamente: “Il progetto è bellissimo, ne stiamo parlando, assolutamente, ma per adesso preferisco ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grandi notizie per tutti i fan di. L’attore originario Avezzano, in queste settimane in onda su Rai Uno con gli episodi della terza stagione de L’allieva, sarà infatti neldi Noi, ildi This is Us., diventato in questi anni un volto di punta delle fiction italiane, dovrebbe interpretare i panni di Jack Pearson. Sarebbe, questo il ruolo che la casa di produzione Cattleya – che si sta occupando del progetto – avrebbe pensato per lui. La notizia è stata diffusa in anteprima dal portale Bubino Blog, e confermata daalle pagine di DavideMaggio.it che l’ha raggiunto telefonicamente: “Il progetto è bellissimo, ne stiamo parlando, assolutamente, ma per adesso preferisco ...

