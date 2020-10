L’imputazione coatta per i due leghisti accusati di istigazione all’odio razziale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Gip di Catania, Giuseppina Montuori, ha disposto l’imputazione coatta per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosi nei confronti di due esponenti della Lega: il senatore Stefano Candiani e l’assessore comunale Fabio Cantarella. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, perché “il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato”, e l’associazione antimafia Rita Atria, con l’avvocato Goffredo D’Antona, si era opposta dopo avere denunciato la pubblicazione su Facebook di un video in cui i due descrivevano il rione San Berillo come la “patria dell’illegalità”, un “quartiere in mano agli immigrati clandestini” dove “regnano spaccio, contraffazione e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Gip di Catania, Giuseppina Montuori, ha disposto l’imputazioneper propaganda ea delinquere per motivi di, etnica e religiosi nei confronti di due esponenti della Lega: il senatore Stefano Candiani e l’assessore comunale Fabio Cantarella. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, perché “il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato”, e l’associazione antimafia Rita Atria, con l’avvocato Goffredo D’Antona, si era opposta dopo avere denunciato la pubblicazione su Facebook di un video in cui i due descrivevano il rione San Berillo come la “patria dell’illegalità”, un “quartiere in mano agli immigrati clandestini” dove “regnano spaccio, contraffazione e ...

MaxRibaudo : RT @neXtquotidiano: L'imputazione coatta per i due leghisti accusati di istigazione all'odio razziale - neXtquotidiano : L'imputazione coatta per i due leghisti accusati di istigazione all'odio razziale - PressFutura : #futurapress Dopo l'opposizione all'archiviazione dell'associazione antimafia Rita Itria - FrancescoDeBen8 : @PieroSansonetti @Rog_2 Veramente il PM aveva chiesto l'archiviazione anche prima e c'era stata l'imputazione coatt… - VanniniSilvio : @RudolfVanzo @gloquenzi Non per questo soltanto Accade ed è previsto dal cpp Si chiama imputazione coatta: il pm ch… -

Ultime Notizie dalla rete : L’imputazione coatta Regina Coeli, detenuto suicida: la direttrice rischia il processo Corriere Roma