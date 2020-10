L’immunologo Le Foche | «Domeremo la pandemia entro aprile» La mascherina? «Utile | ma va cambiata due volte al giorno»

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Con un incremento di casi giornalieri che si aggira intorno a quota 5.500 e il totale di posti in terapia intensiva che continua a crescere – sono 420 i pazienti ricoverati in gravi condizioni – l’Italia torna a vivere l’incubo del Coronavirus. Il presidente del Consiglio, attraverso un nuovo Dpcm, è tornato a implementare misure più restrittive per provare ad arginare i contagi. «È giustissimo mettere in campo tutto quello che è possibile – dice a riguardo il dottor Francesco Le-. La sanità pubblica deve dare il massimo in questa fase e lo stesso devono fare i cittadini, consapevoli che i comportamenti individuali sono la terapia più efficace». In un’ntervista al Corriere della Sera, l’immunologo dell’Università La Sapienza sottolinea che «le ...