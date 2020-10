Ligabue e la sua verità sulla foto del bacio gay (e sulla sigaretta) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luciano Ligabue ha parlato per la prima volta della foto del bacio gay che gli è stata attribuita e ha fatto chiarezza su tutti i suoi vizi. La fotografia pubblicata da Dagospia ha fatto letteralmente il giro d’Italia ed è stata visualizzata dal moltissimi dei fan di Luciano. Molti di loro erano convinti fin dal principio che … L'articolo Ligabue e la sua verità sulla foto del bacio gay (e sulla sigaretta) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lucianoha parlato per la prima volta delladelgay che gli è stata attribuita e ha fatto chiarezza su tutti i suoi vizi. Lagrafia pubblicata da Dagospia ha fatto letteralmente il giro d’Italia ed è stata visualizzata dal moltissimi dei fan di Luciano. Molti di loro erano convinti fin dal principio che … L'articoloe la sua veritàdelgay (e) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Adnil47991189 : RT @Frances52779614: 'Ogni creatura umana ha la sua legge; se non la sappiamo distinguere chiniamo il capo invece di alzarlo nella superbia… - Stevegerr1 : RT @Frances52779614: 'Ogni creatura umana ha la sua legge; se non la sappiamo distinguere chiniamo il capo invece di alzarlo nella superbia… - Frances47226166 : RT @Frances52779614: 'Ogni creatura umana ha la sua legge; se non la sappiamo distinguere chiniamo il capo invece di alzarlo nella superbia… - Frances52779614 : RT @Frances52779614: 'Ogni creatura umana ha la sua legge; se non la sappiamo distinguere chiniamo il capo invece di alzarlo nella superbia… - enricoavveduto : RT @Frances52779614: 'Ogni creatura umana ha la sua legge; se non la sappiamo distinguere chiniamo il capo invece di alzarlo nella superbia… -