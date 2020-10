Lewis Hamilton, un casco per la gloria: l’arte del vincente (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lewis Hamilton scala la vetta dell’Olimpo. Un record che ha il sapore di un abbraccio ad un fenomeno: il casco di Schumacher per incoronare il Re La strada di un campione ti porta sempre in una direzione, quella del successo e della gratificazione: una storia che porta il nome di Lewis Hamilton. Il dominatore dei tempo moderni della Formula 1, nato per correre. Il britannico ha superato ogni record per arrivare finalmente a quello più desiderato: abbracciare Schumacher. Il pilota della Mercedes ha conquistato la vittoria numero 91, eguagliando il tedesco, proprio a casa sua a Nurburgring. Una giornata bella diventata meravigliosa con il passaggio di consegne del giovane Mick Schumacher, che ha regalato il caso del padre a Hamilton come se fosse uno scettro in favore del Re. ... Leggi su zon (Di lunedì 12 ottobre 2020)scala la vetta dell’Olimpo. Un record che ha il sapore di un abbraccio ad un fenomeno: ildi Schumacher per incoronare il Re La strada di un campione ti porta sempre in una direzione, quella del successo e della gratificazione: una storia che porta il nome di. Il dominatore dei tempo moderni della Formula 1, nato per correre. Il britannico ha superato ogni record per arrivare finalmente a quello più desiderato: abbracciare Schumacher. Il pilota della Mercedes ha conquistato la vittoria numero 91, eguagliando il tedesco, proprio a casa sua a Nurburgring. Una giornata bella diventata meravigliosa con il passaggio di consegne del giovane Mick Schumacher, che ha regalato il caso del padre acome se fosse uno scettro in favore del Re. ...

