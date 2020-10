Lewis Hamilton | pilota da record - Foto

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ierivincendo il Gp di Eifel ha eguagliato ildi vittorie in Formula 1 di Michael Schumacher, fermo a quota 91., che si sta avviando a vincere il suo settimo campionato mondiale, il quarto consecutivo, detiene inoltre anche ildel maggior numero di podi vinti, ben 158 fino all' ultimo Gran premio del Mugello, contro i 155 di Schumi. La Formula 1 si prepara ad una nuova leggenda. Di seguito le immagini dei momenti salienti della sua carriera.

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON FA LA STORIA Vittoria numero 91 in #F1, come Michael Schumacher #SkyMotori #Formula1 #EifelGP - LiaCapizzi : Rafa e Lewis, una domenica da LEGGENDE. Nadal stravince il suo 13esimo (!) #RolandGarros e raggiunge sua maestà Ro… - SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON FA 91 VITTORIE Max e Ricciardo sul podio, Leclerc 7° I risultati ?? - annaalessandri9 : 91 buongiorno soltanto a Lewis Hamilton - AasiaStones : RT @SkySportF1: Formula 1, Lewis Hamilton con il casco di Schumacher sul podio al Nurburgring. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #EifelGP http… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

Omaggio. La vittoria del Gran Premio è andata a Lewis Hamilton che ha centrato il successo numero 91 in carriera eguagliando il record di Michael Schumacher (72 con la Ferrari e 19 con la Benetton).Vittoria e record per Lewis Hamilton nel Gp dell’Eifel sul circuito del Nurburgring, in Germania. Il pilota inglese della Mercedes ha ottenuto la sua 91esima vittoria in carriera, e nona in stagione, ...