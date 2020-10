“L’eroina era il suo regalo di compleanno”. Morta a 18 anni per overdose, indagato il fidanzato di Maria Chiara Previtali (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si tinge di nero la storia di Maria Chiara Previtali, la ragazza di 18 anni trovata Morta nel letto la mattina di sabato a Amelia, piccolo paese in provincia di Terni. Contro il fidanzato si era lanciato il padre poco dopo il ritrovamento del cadavere della figlia: “Da quando conosce quel ragazzo è cambiata”, aveva detto. Un cambiamento che non solo il padre aveva visto ma molti amici di Maria Chiara Previtali. Così il suo sensei di kung fu, così i suoi amici di scuola la stessa che, sintomo di un disagio da indagare, frequentavano altri due giovanissimi morti a Terni in estate per overdose. Sulla causa della morte non sembrano esserci più dubbi. Mentre il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si tinge di nero la storia di, la ragazza di 18trovatanel letto la mattina di sabato a Amelia, piccolo paese in provincia di Terni. Contro ilsi era lanciato il padre poco dopo il ritrovamento del cadavere della figlia: “Da quando conosce quel ragazzo è cambiata”, aveva detto. Un cambiamento che non solo il padre aveva visto ma molti amici di. Così il suo sensei di kung fu, così i suoi amici di scuola la stessa che, sintomo di un disagio da indagare, frequentavano altri due giovanissimi morti a Terni in estate per. Sulla causa della morte non sembrano esserci più dubbi. Mentre il ...

