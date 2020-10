Leonor e Sofia di Spagna, mai così diverse l’una dall’altra (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ancora stretta nella morsa della pandemia da Covid-19, la Spagna va avanti, o almeno prova a farlo. Così il 12 ottobre, giorno della festa Nazionale, la famiglia reale ha partecipato alle celebrazioni tradizionali, che tuttavia si sono svolte in tono minore rispetto al solito, proprio per questioni di sicurezza. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ancora stretta nella morsa della pandemia da Covid-19, la Spagna va avanti, o almeno prova a farlo. Così il 12 ottobre, giorno della festa Nazionale, la famiglia reale ha partecipato alle celebrazioni tradizionali, che tuttavia si sono svolte in tono minore rispetto al solito, proprio per questioni di sicurezza.

Leonor e Sofia di Spagna, mai così diverse l una dall altra

La maggiore sarà regina e ha un destino già scritto, la minore ha un ruolo tutto da inventare, e per la prima volta alla festa Nazionale sono apparse diverse, ognuna con la propria personalità (anche ...

La maggiore sarà regina e ha un destino già scritto, la minore ha un ruolo tutto da inventare, e per la prima volta alla festa Nazionale sono apparse diverse, ognuna con la propria personalità (anche ...