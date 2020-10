L’emozionante danza di Cenerentola di papà e figlia fa commuovere tutti VIDEO

Leggi su virali.video

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Laè una passione che unisce le persone da sempre ma solitamente è più usuale vedere la madre abbinata alladelle proprie figliole, ma in questa storia il protagonista, insieme alle sue bambine è proprio un padre, orgoglioso di condividere con le sue splendide ballerine, la sua passione per la. Russ Papparotto faceva il ballerino e quando lui e la moglie hanno creato una famiglia, era davvero al settimo cielo, nell’assistere alla sua prole che seguiva i suoi passi nella passione per questa nobile arte. Nelin questione Papparotto e le sue 3 figlieno insieme, sulle note della canzone Cinderalla di Steven Curtis Chapman. credit: Youtube/EMCdance Russ e le sue figlie più grandi, Sioned e Brianna si erano già esibiti insieme sul ...