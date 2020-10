Lele Mora vuota il sacco: “Massimiliano Morra fidanzato con un uomo che gli ha promesso il Grande Fratello” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lele Morra sgancia una bomba su Massimiliano Morra Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso è arrivato un clamoroso scoop di Lele Mora. Quest’ultimo, ospite di Barbara D’Urso ha confessato un gossip su Massimiliano Morra, al momento un inquilino della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex agente dei vip ha rivelato di aver notato il gieffino a Mister Italia nel 2010 e di aver lavorato l’attore partenopeo per circa tre anni. Visto il forte interesse per la recitazione, Lele aveva consigliato al finto fidanzato di Adua di cercare un produttore serio. Ma prima di finire all’Ares Film di Alberto Tarallo, Morra si sarebbe legato ad un uomo di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020)sgancia una bomba su MassimilianoNella nuova puntata di Live Non è la D’Urso è arrivato un clamoroso scoop di. Quest’ultimo, ospite di Barbara D’Urso ha confessato un gossip su Massimiliano, al momento un inquilino della quinta edizione delFratello Vip. L’ex agente dei vip ha rivelato di aver notato il gieffino a Mister Italia nel 2010 e di aver lavorato l’attore partenopeo per circa tre anni. Visto il forte interesse per la recitazione,aveva consigliato al fintodi Adua di cercare un produttore serio. Ma prima di finire all’Ares Film di Alberto Tarallo,si sarebbe legato ad undi ...

