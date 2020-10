Lele Mora, Morra non è gay ma ha avuto una storia con un uomo famoso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lele Mora colora di un altro torbido dettaglio la vita privata di Massimiliano Morra. Sull’attore impegnato in un complicato percorso nel Grande Fratello Vip si trova al centro di una triste vicenda che mette in piazza i suoi orientamenti sessuali. Live Non è la d’Urso, Lele Mora e il tumore ‘arrivato per tanti dispiaceri’ Il confronto tra Adua Del Vesco e appunto Massimiliano Morra nell’ultima puntata in diretta del GFVip non è stato sufficiente, ora c’è un ulteriore punto di vista. Secondo Lele Mora ospite di Live – Non è la D’Urso l’attore non è gay, “ce ne sono tanti che non sono gay, ma per arrivare a dei successi, a dei lavori,si concedono alle delizie ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020)colora di un altro torbido dettaglio la vita privata di Massimiliano. Sull’attore impegnato in un complicato percorso nel Grande Fratello Vip si trova al centro di una triste vicenda che mette in piazza i suoi orientamenti sessuali. Live Non è la d’Urso,e il tumore ‘arrivato per tanti dispiaceri’ Il confronto tra Adua Del Vesco e appunto Massimilianonell’ultima puntata in diretta del GFVip non è stato sufficiente, ora c’è un ulteriore punto di vista. Secondoospite di Live – Non è la D’Urso l’attore non è gay, “ce ne sono tanti che non sono gay, ma per arrivare a dei successi, a dei lavori,si concedono alle delizie ...

3107_nina : Raga io ribrezzo per tutto quel giro peró mi spiace ci credo a Lele Mora perché fondamentalmente non ha più un cazz… - thecoolmauri : RT @LucillaMasini: Lele Mora: “Eva Grimaldi ha avuto una storia finta con Garko, ma una storia vera con me. Abbiamo fatto sesso tante volte… - mari99593973 : @Ma95Ser Se vabbè e poi non ha detto che Massimiliano l’ha fatto per il gf vai a risentire perché prima ha detto un… - iamdissonance_ : RT @aslkpoqw9: Già pronta mentalmente a subirmi la telenovelas che avrebbe senso solo se facessero vedere le dichiarazioni di Lele Mora su… - GiuseppeBrandon : GRAZIE ALLE DICHIARAZIONI DI LELE MORA ORA SAPPIAMO CHE MASSIMILIANO MORRA NON E' GAY MA SI CONCEDE AGLI UOMINI IN… -