Lele Mora: "Morra ha avuto una storia con un uomo famoso" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Presenza non sempre comoda ma sicuramente molto informata su cosa è successo dietro le quinte del mondo dello spettacolo negli ultimi 20 anni, Lele Mora è stato ospite del salotto Live non è la D'Urso. L'ex agente dei vip evidentemente conosce molte verità e ha voluto dire la sua in merito alla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, negata dall'attore ma insinuata da più di un inquilino nella casa. Mora ha rivelato che Massimiliano non è gay ma che, per arrivare al successo, ha accettato più di un compromesso, e non si riferisce al finto fidanzamento come Adua del Vesco. L'ex agente sostiene, e di quanto dice si assume anche la responsabilità, che l'attore ha avuto, quando era all'inizio della sua carriera, una ...

