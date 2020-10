Leasys - Avanti con l' internazionalizzazione e il lancio di nuovi prodotti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo aver raggiunto la vetta in Italia,continua la campagna di espansioneeuropea: "Entro fine anno sbarcheremo in Danimarca e Portogallo, a metà 2021 in Austria e Grecia, mentre a cavallo tra il 2021/22 sarà la volta della Svizzera. Ma buttiamo inoltre anche un occhio oltreoceano", spiega Giacomo Carelli, ceo di FCA Bank e presidente della captive del gruppo italoamericano. "E continueremo con le acquisizioni in Spagna, Regno Unito e Germania, per portare allestero lo schemaMobility/Rent". Uno schema che è già avanzato in Francia, grazie alla recente acquisizione di Aixa, con i brand Rent & Drop, marchio one way di veicoli commerciali, un business non stagionale, e Rentiz, già diventataRent, con il noleggio a breve di veicoli premium, microcar e minibus. "Siamo già ...