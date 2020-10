Le Regioni non hanno potenziato i trasporti e vogliono lasciare a casa gli studenti delle superiori (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ultima genialata dei presidenti di Regione è la richiesta di didattica a distanza per le scuole superiori. Per alleggerire i trasporti pubblici. È la proposta di Stefano Bonaccini presidente della Conferenza delle Regioni. Repubblica scrive che viene da un confronto con gli altri governatori. Anche De Luca è d’accordo? Chissà. Qualche giorno fa il nostro Sceriffo diceva che nessun problema particolare sembrava toccare la scuola in termini di contagio, sarebbe clamoroso decidere di chiudere le scuole superiori per mettere un freno al numero di positivi. Tanto più assurda la motivazione. In sette mesi i governatori di Regione e il governo non sono stati in grado di mettere a punto un piano razionale e funzionale per i trasporti. E ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ultima genialata dei presidenti di Regione è la richiesta di didattica a distanza per le scuole. Per alleggerire ipubblici. È la proposta di Stefano Bonaccini presidente della Conferenza. Repubblica scrive che viene da un confronto con gli altri governatori. Anche De Luca è d’accordo? Chissà. Qualche giorno fa il nostro Sceriffo diceva che nessun problema particolare sembrava toccare la scuola in termini di contagio, sarebbe clamoroso decidere di chiudere le scuoleper mettere un freno al numero di positivi. Tanto più assurda la motivazione. In sette mesi i governatori di Regione e il governo non sono stati in grado di mettere a punto un piano razionale e funzionale per i. E ...

