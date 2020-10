Le nuove disposizioni del Comitato tecnico scientifico Dal tampone unico all’isolamento fiduciario Maggiore coinvolgimento di medici di famiglia e pediatri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilsi è riunito ieri per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento. “Il Cts – ha fatto sapere lo stessoal termine della riunione -, in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela sottolinea l’esigenza di aggiornare il percorso diagnostico per l’identificazione dei casi positivi così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti. Analogamente, il Cts ha ridefinito i criteri dell’isolamentodei contatti stretti dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2″. “Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema ...