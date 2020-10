Le farfalle della ritmica ASU volano alto e si guadagnano la final six (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Siamo felici di sapere che i nostri ragazzi sono tornati in pedana e di respirare di nuovo quell’ansia pre-gara che da tanto mancava in palestra. In un momento come questo, delicato e di estrema difficoltà, in cui tutte le nostre risorse gestionali sono impegnate nel proseguire, come ogni anno, anche se in maniera differente, a fornire corsi di alto profilo tecnico ed educativo, l’idea stessa che i nostri atleti possano gareggiare ci riempie di orgoglio. Vedere, poi, che anche loro ce la stanno mettendo tutta e che portano a casa questi risultati, certamente ci ripaga di tutto», si è espresso così, Nicola Di Benedetto, direttore generale di Asu, commentando il weekend di pedana per i ginnasti dell’Associazione Sportiva Udinese. Nei giorni scorsi, infatti, le farfalle della ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Siamo felici di sapere che i nostri ragazzi sono tornati in pedana e di respirare di nuovo quell’ansia pre-gara che da tanto mancava in palestra. In un momento come questo, delicato e di estrema difficoltà, in cui tutte le nostre risorse gestionali sono impegnate nel proseguire, come ogni anno, anche se in maniera differente, a fornire corsi diprofilo tecnico ed educativo, l’idea stessa che i nostri atleti possano gareggiare ci riempie di orgoglio. Vedere, poi, che anche loro ce la stanno mettendo tutta e che portano a casa questi risultati, certamente ci ripaga di tutto», si è espresso così, Nicola Di Benedetto, direttore generale di Asu, commentando il weekend di pedana per i ginnasti dell’Associazione Sportiva Udinese. Nei giorni scorsi, infatti, le...

whoismaiaa : Quando dico di essere innamorata di *tizio famoso* intendo dire che veramente sono innamorata. Boh sono stupida ma… - _itjanha : @hobooyouniverse In realtà mi è apparsa ieri sull'app? Però ho visto che è ancora in corso, quindi aspetto di finir… - Mauro_Maglio : @Jeelynm1 Ben incontrata ... ti saluto con un poco della mia musica. Buon ascolto. - farfalleazzurre : Le Farfalle ieri al PalaDesio in occasione della terza tappa del Campionato di Serie A di ginnastica ritmica ???? ?? S… - midnightmella : RT @fookinavocados6: voglio dire che nel 2020 non dovrebbero esserci etichette. la gente dovrebbe amarsi per le farfalle nello stomaco e i… -

Ultime Notizie dalla rete : farfalle della Le farfalle dell'Asu conquistano la final six Il Friuli Le farfalle della ritmica ASU volano alto e si guadagnano la final six

Nei giorni scorsi, infatti, le farfalle della ritmica sono state impegnate, a Desio, per la 3^ prova del campionato di serie A1, stoppato a metà a causa della pandemia. I ragazzi della ginnastica ...

Wanda Fisher “Favolosa” è il nuovo singolo della cantante italo-americana icona dell’eurodance anni ‘90

La performer e corista dei più grandi artisti della musica leggera italiana (Lucio Battisti, Mina, Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Fabrizio De André – solo per citarne alcuni), torna in radio con un iro ...

Nei giorni scorsi, infatti, le farfalle della ritmica sono state impegnate, a Desio, per la 3^ prova del campionato di serie A1, stoppato a metà a causa della pandemia. I ragazzi della ginnastica ...La performer e corista dei più grandi artisti della musica leggera italiana (Lucio Battisti, Mina, Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Fabrizio De André – solo per citarne alcuni), torna in radio con un iro ...