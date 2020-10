Le copertine osè su Playmen? Impensabile Orietta Berti | quello che nessuno sapeva | Al Bano ha detto sì al posto di mio marito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Unasuperstar a Che tempo che fa. Il ritorno della simpatica cantante emiliana al tavolo di Fabio Fazio manda in visibilio i telespettatori, regalando chicche dal passato pubblico e privato dell'interprete della mitica Fin che la barca va. Si parla delle; per i magazine per adulti come("Non le ho mai fatte, se avessi avuto una suocera o una mamma come la mia anche tu non le avresti fatte", ha scherzato) e della vittoria mancata al Festival di Sanremo ("Ma gente che l'ha vinto una volta poi è sparita, io sono ancora qui"). Ma la vera "bomba" arriva quando si parla del matrimonio trasmesso in tv con il signor Osvaldo, ancora oggi suo. "Osvaldo non ha...