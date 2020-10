Lazio: Manageritalia, Roberto Saliola confermato presidente (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuta sabato pomeriggio l'assemblea elettiva di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria che, alla presenza di un buon numero di associati tutti con mascherine e debitamente distanziati, ha eletto il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi statutari per il quadriennio 2020-2024. Subito dopo, il rinnovato consiglio direttivo ha eletto presidente Roberto Saliola e vicepresidenti Massimo Cicatiello e Maria Antonietta Mura. Roberto Saliola è oggi consigliere e membro comitato esecutivo al Fasdac, Massimo Cicatiello è vicepresidente di Adnkronos Group e Maria Antonietta Mura è direttore risorse umane presso Dico spa. "I manager - ha dichiarato dopo l'elezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuta sabato pomeriggio l'assemblea elettiva di, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria che, alla presenza di un buon numero di associati tutti con mascherine e debitamente distanziati, ha eletto il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi statutari per il quadriennio 2020-2024. Subito dopo, il rinnovato consiglio direttivo ha elettoe vicepresidenti Massimo Cicatiello e Maria Antonietta Mura.è oggi consigliere e membro comitato esecutivo al Fasdac, Massimo Cicatiello è vicedi Adnkronos Group e Maria Antonietta Mura è direttore risorse umane presso Dico spa. "I manager - ha dichiarato dopo l'elezione ...

