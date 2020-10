Lazio | Immobile | “La Scarpa d’Oro vale tanto | vi spiego il motivo Modelli? Trezeguet il mio idolo”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Senza il Pallone d'Oro, il mio premioi più.Lippi a 360°: “L’Atalanta non mi sorprende più,e Inter ok. Tutto su Pirlo e la sua Juventus”Così Ciro, attaccante dellaintervenuto ai microfoni del noto periodico France Football in merito ad alcuni importanti temi legati alla recente vittoria dellad'Oro e non solo. Capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione con un bottino complessivo di 36 reti - con tale rendimento ha eguagliato il record realizzativo di Gonzalo Higuain risalente all'annata 2015-2016 -, il numero 17 biancoceleste ha voluto difendere l'importanza del premio ricevuto, soprattutto se considerata la mancata assegnazione del Pallone d'Oro: "Guardo la lista dei nomi che ...