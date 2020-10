Lavoro: Bonomi, 'preoccupa fine blocco licenziamenti, riformare ammortizzatori' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Noi per primi ci rendiamo conto che nel momento il blocco dei licenziamenti dovesse venire meno, potremmo andare incontro a numeri preoccupanti. Non possiamo pensare di lasciare queste persone senza un reddito, ma dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo. Noi abbiamo presentato a luglio una riforma degli ammortizzatori sociali. Credo che almeno una risposta sia dovuta. Non tanto a Confindustria ma nell'interesse dei lavoratori". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Assolombarda all'aeroporto di Linate. "Era corretto nel momento emergenziale introdurre una norma per garantire i lavoratori" come il blocco dei licenziamenti, "ma avevamo chiesto di pensare già a quale fosse la fase 2, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Noi per primi ci rendiamo conto che nel momento ildeidovesse venire meno, potremmo andare incontro a numerinti. Non possiamo pensare di lasciare queste persone senza un reddito, ma dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo. Noi abbiamo presentato a luglio una riforma deglisociali. Credo che almeno una risposta sia dovuta. Non tanto a Confindustria ma nell'interesse dei lavoratori". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, a margine dell'assemblea di Assolombarda all'aeroporto di Linate. "Era corretto nel momento emergenziale introdurre una norma per garantire i lavoratori" come ildei, "ma avevamo chiesto di pensare già a quale fosse la fase 2, che ...

senzafretta1 : @BObliterato Lo dico da tempo e lo ripeto, mi sa che per Bonomi il primo articolo della Costituzione andrebbe modif… - TV7Benevento : Lavoro: Bonomi, 'preoccupa fine blocco licenziamenti, riformare ammortizzatori'... - simonafabbris : RT @danmatt65: Ed io penso a tutti coloro che lavorano anche la Domenica, magari per quattro spiccioli. Il Sig. @CarloBonomi_ non regge alc… - Ecatetriformis : RT @martafana: Bonomi ha ragione: basta #Sussidistan per le imprese, decine di mld ogni anno devono esser usati per creare lavoro di qualit… - Piero_Strada : RT @danmatt65: Ed io penso a tutti coloro che lavorano anche la Domenica, magari per quattro spiccioli. Il Sig. @CarloBonomi_ non regge alc… -