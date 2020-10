Laura Ravetto e la chirurgia plastica: “Mi sono fatta un ritocco al seno” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite della trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto si è raccontata ed ha raccontato un retroscena legato al suo lockdown. Un lockdown durante il quale ha deciso di realizzare un piccolo “sogno”: “Durante il periodo del lockdown mi sono chiesta quale fosse una cosa che avrei sempre voluto ma avevo paura di fare. E mi sono risposta che era un piccolo ritocco al seno”. E così, ha deciso di donarsi una taglia (o poco più) in più: “sono passata da una deliziosa prima ad una deliziosa seconda e mezza, direi”. Seconda e mezza, perché secondo la Ravetto si tratta di una taglia che quasi non si nota: “La seconda e mezza è un ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite della trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, la deputata di Forza Italiasi è raccontata ed ha raccontato un retroscena legato al suo lockdown. Un lockdown durante il quale ha deciso di realizzare un piccolo “sogno”: “Durante il periodo del lockdown michiesta quale fosse una cosa che avrei sempre voluto ma avevo paura di fare. E mirisposta che era un piccoloal seno”. E così, ha deciso di donarsi una taglia (o poco più) in più: “passata da una deliziosa prima ad una deliziosa seconda e mezza, direi”. Seconda e mezza, perché secondo lasi tratta di una taglia che quasi non si nota: “La seconda e mezza è un ...

