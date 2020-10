L’astuccio dimenticato, i racconti surreali della scuola italiana ai tempi del Covid (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi frequenta i gruppi e le chat dei genitori sul web, da almeno un paio di settimane incappa quotidianamente in decine di racconti riferiti ai surreali regolamenti scolastici nell’epoca del Covid. C’è ad esempio la storia della ragazza delle superiori che, tornata a casa perché si era dimenticata la mascherina, perde l’autobus e arriva in ritardo. Dopo un’ora la scuola telefona alla mamma: la ragazza è in aula Covid. Perché? Perché dal momento che il giorno prima un compagno era arrivato in ritardo a causa di un attacco di mal di pancia ma non l’aveva dichiarato, a questo punto la scuola metterà in isolamento precauzionale tutti i ritardatari. Poi c’è la questione delle bolle alla ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi frequenta i gruppi e le chat dei genitori sul web, da almeno un paio di settimane incappa quotidianamente in decine diriferiti airegolamenti scolastici nell’epoca del. C’è ad esempio la storiaragazza delle superiori che, tornata a casa perché si era dimenticata la mascherina, perde l’autobus e arriva in ritardo. Dopo un’ora latelefona alla mamma: la ragazza è in aula. Perché? Perché dal momento che il giorno prima un compagno era arrivato in ritardo a causa di un attacco di mal di pancia ma non l’aveva dichiarato, a questo punto lametterà in isolamento precauzionale tutti i ritardatari. Poi c’è la questione delle bolle alla ...

