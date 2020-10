L’annuncio della ministra Azzolina | ecco le importanti novità sulla scuola

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Governo "sta valutando l'utilizzo dei test rapidi anche per le scuole", annuncia il ministro dell'Istruzione Lucia, che in un post su Facebook esclude anche nuove misure anti Covid nelle scuolesmentisce ipotesi di provvedimenti restrittivi nelle scuole "Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il Governo non ne ha affatto discusso", spiega. "E sarebbe strano il contrario, i i dati ci confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri. Aci sono regole, anche molto stringenti che studenti, studentesse e personale stanno rispettando con grande senso di responsabilità". "Allo studio i test rapidi in classe" "Il Governo sta invece valutando l'utilizzo dei test rapidi anche ...