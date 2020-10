L’Alta Velocità arriva prima: treni a 150 km/h al bivio Santa Lucia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha riaperto la Linea AV Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio. Da oggi, lunedì 12 ottobre, sono tornati sui binari tutti i treni per il collegamento no stop tra le due città campane al termine degli interventi di manutenzione straordinaria che RFI ha realizzato, tra il 21 settembre e l’11 ottobre, nel rispetto dei tempi programmati. Sui cantieri, operativi per 24 ore al giorno, hanno lavorato più di trecento persone fra tecnici e operai di RFI e ditte appaltatrici. Per l’intera durata dei lavori è stato necessario modificare l’offerta commerciale con l’invio sulla linea convenzionale di oltre 100 treni della lunga percorrenza e 30 regionali, garantendo in tal modo la continuità dei collegamenti sulla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha riaperto la Linea AV Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio. Da oggi, lunedì 12 ottobre, sono tornati sui binari tutti iper il collegamento no stop tra le due città campane al termine degli interventi di manutenzione straordinaria che RFI ha realizzato, tra il 21 settembre e l’11 ottobre, nel rispetto dei tempi programmati. Sui cantieri, operativi per 24 ore al giorno, hanno lavorato più di trecento persone fra tecnici e operai di RFI e ditte appaltatrici. Per l’intera durata dei lavori è stato necessario modificare l’offerta commerciale con l’invio sulla linea convenzionale di oltre 100della lunga percorrenza e 30 regionali, garantendo in tal modo la continuità dei collegamenti sulla ...

