Lakers campioni, la festa ha un solo nome: "Kobe" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dicassettesimo titolo NBA per LeBron James e compagni, nel ricordo del "Black Mamba" Strade di Los Angeles invase da migliaia di tifosi per celebrare la vittoria del titolo NBA dopo dieci anni dall'ultimo successo. Il coro è unanime: "Kobe, Kobe, Kobe!"

