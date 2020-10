La verità sulla prima fase della pandemia in Italia | la causa dei troppi morti risiede nelle Rsa | il governo ha sottovalutato

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La verità è emersa solo ora: a quanto pare a marzo pochi avevano compreso che per evitare migliaia di decessi si doveva fare in modo che il virus non si diffondessestrutture per anziani. Ciò che bisognava fare era vietare, fin da subito, le visite dei parentiRsa, ma così non è stato. Lavera limitazione all’accesso di visitatoricase di riposo è stata inserita solo nel Dpcm del 1° marzo, ma solo per alcune regioni. L’indicazione generalizzata per tutte le strutturene è stata quella di limitare “l’accesso di parenti e visitatori”, arrivata solo con il Dpcm del 4 marzo. Per oltre due settimane, quindi, i familiari hanno proseguito con le visite, entrando indiscriminatamente ...