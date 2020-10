La Valle d’Aosta vieta le visite alle Rsa pubbliche e private. Le strutture dovranno garantire videochiamate con le famiglie (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin ha firmato una nuova ordinanza che dispone il divieto di ingresso a persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate presenti su tutto il territorio regionale. L’ordinanza 413, però, dispone anche che le strutture provvedano a garantire relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di videochiamata o di comunicazione a distanza, con frequenza almeno bisettimanale. L’ordinanza mantiene inoltre il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nello svolgimento delle attività oggetto dell’ordinanza. L'articolo La Valle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente dellad’Aosta Renzo Testolin ha firmato una nuova ordinanza che dispone il divieto di ingresso a persone esterneresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenzialie convenzionate presenti su tutto il territorio regionale. L’ordinanza 413, però, dispone anche che leprovvedano arelazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di videochiamata o di comunicazione a distanza, con frequenza almeno bisettimanale. L’ordinanza mantiene inoltre il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nello svolgimento delle attività oggetto dell’ordinanza. L'articolo La...

