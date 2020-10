La turista che tira un pugno all'agente che la multa perché senza mascherina (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo Dpcm e feste private: perché il ministro Speranza vuole vietarle 12 ottobre 2020 Dpcm: le, nuove, regole per fare sport 12 ottobre 2020 Non solo 400 euro di multa, per loro scatta anche la ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo Dpcm e feste private:; il ministro Speranza vuole vietarle 12 ottobre 2020 Dpcm: le, nuove, regole per fare sport 12 ottobre 2020 Non solo 400 euro di, per loro scatta anche la ...

terminologia : RT @thewhalewatcher: @terminologia @doppita @sabrinaweb71 In inverso, 'out like a balcony' (fuori come un balcone'). Vi giuro sentito da un… - J88Dalton : @Kor_One_ @MrETP @TBiagini Sarà il tipico turista che sogna la Giamaica ma il rdc non è sufficiente quindi va in ce… - MakeDavero : RT @fenice_risorta: Queste persone sono #frustrate o sono proprio #sceme di natura, x comportarsi cosi? ?????? - vitovito63 : RT @fenice_risorta: Queste persone sono #frustrate o sono proprio #sceme di natura, x comportarsi cosi? ?????? - turista_percaso : @Se23rex @trattomale Ah, comunque mai che cambiate per variare un po'... Del resto anche la piattaforma usata non c… -