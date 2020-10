La turista che picchia il vigile che le fa la multa per la mascherina a Santa Margherita Ligure (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un agente della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure è stato aggredito da una turista lombarda, dopo che per due volte è stato intimato, a lei e all’uomo che era con lei, di indossare la mascherina. La turista lombarda che picchia il vigile che le fa la multa per la mascherina a Santa Margherita Ligure E’ successo sabato. Due agenti della Polizia Locale hanno fermato per ben due volte una coppia di turisti residenti in Lombardia che passeggiavano senza mascherina. La prima volta, gli agenti, hanno invitato i due a dotarsi di mascherina. Riscontrando che anche al secondo controllo i turisti mostravano di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un agente della Polizia Locale diè stato aggredito da unalombarda, dopo che per due volte è stato intimato, a lei e all’uomo che era con lei, di indossare la. Lalombarda cheilche le fa laper laE’ successo sabato. Due agenti della Polizia Locale hanno fermato per ben due volte una coppia di turisti residenti in Lombardia che passeggiavano senza. La prima volta, gli agenti, hanno invitato i due a dotarsi di. Riscontrando che anche al secondo controllo i turisti mostravano di ...

