La strategia al contrario dei favoriti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Riccardo Galli Sembra quasi che nessuno voglia prendersi questo Mondiale. Quasi valesse un po' meno vista l'assenza del più forte, Marquez. Una sorta di strategia al contrario che, Gp dopo Gp, vede ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Riccardo Galli Sembra quasi che nessuno voglia prendersi questo Mondiale. Quasi valesse un po' meno vista l'assenza del più forte, Marquez. Una sorta dialche, Gp dopo Gp, vede ...

Antonio Socci e l'incredibile ribaltone: "Non è Salvini a diventare europeo, ma il contrario"

Questa riflessione - che è una cosa seria - investe ovviamente anche le strategie della Lega nell'attuale caos ... In realtà la riflessione in corso parte dal presupposto contrario: negli ultimi mesi ...

