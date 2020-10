La Serie A ha valore inespresso, i manager ne tengano conto (Di lunedì 12 ottobre 2020) La classifica di SportsPro sulla capacità dei brand sportivi di attrarre investimenti pubblicitari ci dice fondamentalmente una cosa: che il calcio italiano ha ancora un potenziale inespresso da sfruttare. Ed è probabilmente anche per questo che i fondi di private equity si sono interessati alla partita sui diritti tv del nostro massimo campionato Juventus, Inter … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) La classifica di SportsPro sulla capacità dei brand sportivi di attrarre investimenti pubblicitari ci dice fondamentalmente una cosa: che il calcio italiano ha ancora un potenzialeda sfruttare. Ed è probabilmente anche per questo che i fondi di private equity si sono interessati alla partita sui diritti tv del nostro massimo campionato Juventus, Inter … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Serie valore Valore rose squadre, ecco quanto valgono i club in Europa Calcio e Finanza Luperto si presenta: “Crotone grande piazza, voglio dimostrare il mio valore e avere continuità. Con la Juve possiamo fare bene”

Sebastiano Luperto, difensore del Napoli passato al Crotone con la formula del prestito, si è aggregato da pochi giorni alla squadra calabrese mettendosi a disposizione di mister Giovanni Stoppa. Inol ...

QUI CROTONE - Luperto: "Juve tra le top al mondo, ma diremo la nostra"

Sebastiano Luperto, avuto l’ok dell’Asp di Crotone che ha ritenuto conclusa la quarantena dopo l’esito negativo del doppio tampone, si è aggregato alla squadra ed ...

Sebastiano Luperto, difensore del Napoli passato al Crotone con la formula del prestito, si è aggregato da pochi giorni alla squadra calabrese mettendosi a disposizione di mister Giovanni Stoppa.