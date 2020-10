La scoperta dell’America: l’inizio di una nuova era (Di lunedì 12 ottobre 2020) La scoperta dell’America ad opera di Cristoforo Colombo risale al 12 ottobre 1492. Per gli storici questa è la data in cui finisce il Medioevo e inizia l’Età moderna. I principali paesi protagonisti dei viaggi di esplorazione e di conquista, che portarono alla scoperta dell‘America, furono il Regno di Spagna e il Portogallo. Questi si spinsero oltre le colonne d’Ercole per allargare i confini del mondo. L’obiettivo era trovare una via attraverso il mare che li portasse all’oro africano e al mercato delle spezie in India. I re di Spagna alla fine del quattrocento decisero di intraprendere alcuni viaggi di esplorazione. L’impresa più importante fu affidata a Cristoforo Colombo. Nell’aprile del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladell’America ad opera di Cristoforo Colombo risale al 12 ottobre 1492. Per gli storici questa è la data in cui finisce il Medioevo e inizia l’Età moderna. I principali paesi protagonisti dei viaggi di esplorazione e di conquista, che portarono alladell‘America, furono il Regno di Spagna e il Portogallo. Questi si spinsero oltre le colonne d’Ercole per allargare i confini del mondo. L’obiettivo era trovare una via attraverso il mare che li portasse all’oro africano e al mercato delle spezie in India. I re di Spagna alla fine del quattrocento decisero di intraprendere alcuni viaggi di esplorazione. L’impresa più importante fu affidata a Cristoforo Colombo. Nell’aprile del ...

peoplepubit : RT @MonicaRBedana: Non è un caso che @Pennacchiiiii sia nato alla vigilia della scoperta dell'#America:viaggiavano veneti della Serenissima… - mirianagrassi1 : RT @diconodioggi: “Ma a volte le cose cambiano.Sembra impossibile, è incredibile, ma a volte capita. Lo so perché il 12 ottobre, giorno di… - Miss_S_Fletcher : #12Ottobre 1492 è il giorno di #Colombo e della scoperta dell'America. 400 anni dopo, per celebrare l'impresa, si t… - zazoomblog : 12 ottobre la scoperta dell’America - #ottobre #scoperta #dell’America - gabrielanthonyp : RT @diconodioggi: “Ma a volte le cose cambiano.Sembra impossibile, è incredibile, ma a volte capita. Lo so perché il 12 ottobre, giorno di… -

Ultime Notizie dalla rete : scoperta dell’America Schneider Electric lancia l'Innovation Summit World Tour 2020: adottare le tecnologie digitali per un futuro più resiliente e sostenibile Fortune Italia