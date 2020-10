La prima atleta trans italiana vince l’oro in categoria femminile Chi lo avrebbe mai detto…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Arezzo, 12 ott – E’ arrivato il primo titolo italiano per Valentina Petrillo, nata come Fabrizio Petrillo e nota a tutti per essere il primogender italiano a gareggiare nelladonne. Petrillo si è aggiudicata i 200 femminili ai Campionati Italiani Master di Arezzo, battendo due star (femmine biologiche) della, vale a dire Cristina Sanulli e Denise Neumann, che fino ad ora si erano sempre spartite i primi due posti sul podio. L’ha vinto correndo in 26.96 con -1,3 di vento, superando quindi il 27.05 della Sanulli e il 27.19 della Neumann. Superiorità fisica Si comincia quindi: così come accade all’estero anche l’Italia ora ha il suo bravogender biologicamente ...