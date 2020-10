La posta del cuore di Klopp: “Non aver paura della scuola, anche io a volte ho l’ansia” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La piccola posta del cuore di Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool continua ad intrattenere un rapporto epistolare con i suoi giovanissimi tifosi, che gli scrivono per qualsiasi cosa. Lewis Balfe, 11 anni, da Maidenhead, nel Berkshire, gli ha mandato una lettera esprimendo le sue preoccupazioni per l’inizio della scuola secondaria. E Klopp gli ha risposto nel fine settimana. Il Daily Mail pubblica la “commovente” risposta di Klopp: “Ciao Lewis, posso iniziare raccontandoti un segreto? Mi innervosisco. Ad essere totalmente onesto, sarei preoccupato se non mi innervosissi perché quando succede mi dà la possibilità di trasformare quell’energia in qualcosa di positivo. So che potrebbe essere strano ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) La piccoladeldi Jurgen. Il tecnico del Liverpool continua ad intrattenere un rapporto epistolare con i suoi giovanissimi tifosi, che gli scrivono per qualsiasi cosa. Lewis Balfe, 11 anni, da Maidenhead, nel Berkshire, gli ha mandato una lettera esprimendo le sue preoccupazioni per l’iniziosecondaria. Egli ha risposto nel fine settimana. Il Daily Mail pubblica la “commovente” risdi: “Ciao Lewis, posso iniziare raccontandoti un segreto? Mi innervosisco. Ad essere totalmente onesto, sarei preoccupato se non mi innervosissi perché quando succede mi dà la possibilità di trasformare quell’energia in qualcosa di positivo. So che potrebbe essere strano ...

