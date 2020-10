La pillola dei cinque giorni dopo limita gli aborti ed evita i traumi. Resta ancora un ostacolo però (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha compiuto un passo importante per la tutela della salute e dei diritti delle adolescenti: sarà possibile avere accesso alla pillola dei cinque giorni dopo anche senza la prescrizione medica. Attenzione, mai come stavolta è importante leggere attentamente il foglio illustrativo. EllaOne non è una pillola abortiva, ma un metodo contraccettivo di emergenza. Che differenza c’è? La contraccezione d’emergenza agisce prima dell’ovulazione e ha l’obiettivo di impedire la fecondazione. Al contrario la pillola abortiva (la RU 486, di cui pure tanto si è discusso) agisce quando la gravidanza indesiderata è già in corso. Fermo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha compiuto un passo importante per la tutela della salute e dei diritti delle adolescenti: sarà possibile avere accesso alladeianche senza la prescrizione medica. Attenzione, mai come stavolta è importante leggere attentamente il foglio illustrativo. EllaOne non è unava, ma un metodo contraccettivo di emergenza. Che differenza c’è? La contraccezione d’emergenza agisce prima dell’ovulazione e ha l’obiettivo di impedire la fecondazione. Al contrario lava (la RU 486, di cui pure tanto si è discusso) agisce quando la gravidanza indesiderata è già in corso. Fermo ...

