La pazza di Chaillot al Teatro Nuovo Giovanni da Udine da martedì 13 a giovedì 15 ottobre

Udine, 7 ottobre 2020 – Sarà in scena da martedì 13 a giovedì 15 ottobre 2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine La pazza di Chaillot di Jean Giraudoux, la nuova produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. L'emergenza ambientale e la lotta all'avidità umana sono al centro della commedia poetica e surreale di Jean Giraudoux con la regia di Franco Però e l'adattamento di Letizia Russo. Manuela Mandracchia e una compagnia affiatata di dodici attori riescono a restituirci l'attualità e la poesia di un testo modernissimo rispettando le misure imposte del distanziamento sociale.

20.00 / 'La pazza di Chaillot' al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

MUSICA DA CAMERA
Si apre oggi al Teatro Verdi di Pordenone la nuova edizione del ciclo I concerti delle 18. Promossa con il sostegno di Fondazione Friuli, la rassegna di musica da camera del ...

Una fiaba noir che fa sperare nell'arcobaleno

''La pazza di Chaillot'' con Mandracchia e Crippa ha aperto la stagione del Rossetti. Il testo scritto nel '43 prefigura la catastrofe ambientale ...

