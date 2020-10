«La musica elettronica l' ho inventata io quasi 50 anni fa»

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli'70, rasato e dipinto d'argento, è stato il leader della band francese Rockets. Oggi Fabrice Quagliotti , torna come solista con il disco Parallel Worlds.Da un giorno all'altro ci siamo trovati senza capelli e vestiti da extraterrestri. L'idea venne al nostro produttore, Claude Lemoine, convinto che senza una trovata rivoluzionaria saremmo rimasti a suonare blues rock in Francia» racconta Fabrice Quagliotti, 59, una delle colonne portanti dei Rockets, la band che ha sbancato le classifiche italiane alla fine degliSettanta con una manciata di canzoni che sono state e sono la colonna sonora di una generazione. Tre su tutte: Galactica, Electric delight e On the road again, tutte nel segno della fusione tra rock,, disco music e sonorità spaziali. La formula che alla fine ...