La moglie dell’attaccante furiosa | “vogliono darci un colpo alle gambe | da dietro a tradimento” FOTO

Silvia Slitti è la moglie di Giampaolo Pazzini, l'attaccante ex Verona è attualmente svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Nel frattempo la compagna del calciatore si fa sentire sui social, le nuove regole sulle restrizioni a causa del Covid potrebbero penalizzarla dal punto di vista lavorativo, si occupa di organizzare eventi lussuosi e matrimoni. "È da ieri sera che penso a quello che sta per succedere, sembra che da domani vogliano di nuovo darci un colpo alle gambe, uno di quelli che arrivano da dietro a tradimento e ti piegano di nuovo… Anzi, dipende come stai, stavolta può essere che il colpo ti sia anche fatale. "Eventi limitati a 30 persone, niente matrimoni, tutto chiuso entro le 24 ...

