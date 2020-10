La mascherina non è solo una protezione, ma un simbolo: il rispetto dell’altro (Di lunedì 12 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau È vero che l’etimologia di ‘maschera’ ci rimanda a qualcosa di terribile: masca, in un tardo latino, stava per strega, per nero fantasma, per ciò che copre il volto, che nasconde le vere intenzioni. Addirittura anche le nuvole scure che minacciavano tempesta coprendo l’azzurro sereno del cielo erano delle maschere. Ma le parole, che sono sì dei segni, sono anche dei simboli. E il simbolo, per sua stessa definizione, balla sempre da un senso ad un altro. E chi lo fa ballare siamo noi. Ad oggi la mascherina è tornata obbligatoria ovunque ci possa essere scambio tra persone non congiunte. All’aperto, al chiuso, non fa più differenza. I dispositivi di protezione sono di nuovo un fatto di legge, anzi un fatto di dpcm. Non è ancora chiaro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau È vero che l’etimologia di ‘maschera’ ci rimanda a qualcosa di terribile: masca, in un tardo latino, stava per strega, per nero fantasma, per ciò che copre il volto, che nasconde le vere intenzioni. Addirittura anche le nuvole scure che minacciavano tempesta coprendo l’azzurro sereno del cielo erano delle maschere. Ma le parole, che sono sì dei segni, sono anche dei simboli. E il, per sua stessa definizione, balla sempre da un senso ad un altro. E chi lo fa ballare siamo noi. Ad oggi laè tornata obbligatoria ovunque ci possa essere scambio tra persone non congiunte. All’aperto, al chiuso, non fa più differenza. I dispositivi disono di nuovo un fatto di legge, anzi un fatto di dpcm. Non è ancora chiaro a ...

