La Francia regola il lavoro dei baby influencer

Il baby influencer Ryan Kaji del canale YouTube Ryan Toysreview (Photo: CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images)In Francia è stata introdotta una nuova legge che proteggerà le giovani star dei social media mirando a regolare il lavoro online per i minori di 16 anni e garantendo il diritto all'oblio se richiesto. Negli ultimi anni grazie a piattaforme come YouTube e TikTok, la popolarità dei bambini influencer è cresciuta rapidamente portando molte giovani star a comparire, per esempio, nell'elenco dei creator più pagati sulla piattaforma video di casa Google. Il caso più eclatante è quello di Ryan Kaji, bambino di 9 anni che con il suo canale Ryan Toys Review nel 2018 ha raggiunto il vertice della classifica di Forbes come ...

Con questa nuova legge, approvata all’unanimità dal parlamento, la Francia diventa un pioniere nei diritti delle ... ha affermato Studer al quotidiano francese Le Monde. La legge regola le ore di ...

Previsti blocchi in molte aree francesi. Johnson in Gran Bretagna stabilisce tre livelli di attenzione. In India 7 milioni di contagi: il Paese è dietro solo agli Stati Uniti ...

