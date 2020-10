La Famiglia Addams 2 in arrivo al cinema nel 2021 per un’occasione speciale (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Famiglia Addams 2 è il sequel del film d’animazione prodotto dalla MGM capace di portare a casa un incasso di oltre 150 milioni di dollari. La compagnia di cineproduzione statunitense ha annunciato nelle ultime ore la data di uscita del secondo capitolo, oltre al cast vocale dei personaggi principali della storia. Ecco quali sono le novità che ci attendono. Data di uscita de La Famiglia Addams 2 Il film d’animazione La Famiglia Addams 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 31 ottobre 2021, nello stesso giorno in cui si celebrerà in tutto il mondo la festa di Halloween. A questo proposito, occorre però fare una precisazione importante: da quanto si apprende leggendo il comunicato della MGM, la data di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) La2 è il sequel del film d’animazione prodotto dalla MGM capace di portare a casa un incasso di oltre 150 milioni di dollari. La compagnia di cineproduzione statunitense ha annunciato nelle ultime ore la data di uscita del secondo capitolo, oltre al cast vocale dei personaggi principali della storia. Ecco quali sono le novità che ci attendono. Data di uscita de La2 Il film d’animazione La2 uscirà nelle saletografiche il 31 ottobre, nello stesso giorno in cui si celebrerà in tutto il mondo la festa di Halloween. A questo proposito, occorre però fare una precisazione importante: da quanto si apprende leggendo il comunicato della MGM, la data di ...

Al momento non si hanno informazioni sulla trama. Il film è il sequel del film d'animazione del 2019 La famiglia Addams.

