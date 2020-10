La clinica per rinascere 3: Antonietta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi 12 ottobre 2020 va in onda il sesto episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del quale si può considerare la versione italiana; solo che al posto del mitico dottor Nowsaradan qui avremo il dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia della clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta va in onda su Real Time (n.31 DTT) il lunedì in seconda serata alle ore 23,05 e in replica al giovedì alle 21,20. La clinica per rinascere: Antonietta La protagonista del sesto episodio della terza stagione è Antonietta, una ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi 12 ottobre 2020 va in onda il sesto episodio della terza stagione de Laper-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del quale si può considerare la versione italiana; solo che al posto del mitico dottor Nowsaradan qui avremo il dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia dellaPineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. Laper-Obesity Center Caserta va in onda su Real Time (n.31 DTT) il lunedì in seconda serata alle ore 23,05 e in replica al giovedì alle 21,20. LaperLa protagonista del sesto episodio della terza stagione è, una ...

