La bufala del nuovo dpcm che permette di annullare i matrimoni e conta i defunti come partecipanti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non solo, perché anche il numero dell'eventuale protocollo in Gazzetta ufficiale non sembra corrispondere a quelli reali. Cosa c'è scritto nel falso dpcm La prima parte del dpcm è in gran parte ... Leggi su fanpage (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non solo, perché anche il numero dell'eventuale protocollo in Gazzetta ufficiale non sembra corrispondere a quelli reali. Cosa c'è scritto nel falsoLa prima parte delè in gran parte ...

Today_it : La bufala del Dpcm che prevede il limite alle presenze nei funerali compreso il morto - vincenz94704898 : RT @Ladonnacolcapp1: E quando la Bufala del covid verrà scoperta alla massa acritica chiudete l'ANPI per favore non ha senso che esista. - Ladonnacolcapp1 : E quando la Bufala del covid verrà scoperta alla massa acritica chiudete l'ANPI per favore non ha senso che esista. - manu_etoile : RT @salvatore1953: La BUFALA del lunedì! Covid, Arcuri: «Test rapidi dai medici di base, entro una settimana avremo nuovi strumenti» Voi cr… - PMurroccu : RT @salvatore1953: La BUFALA del lunedì! Covid, Arcuri: «Test rapidi dai medici di base, entro una settimana avremo nuovi strumenti» Voi cr… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala del La bufala del nuovo dpcm che permette di annullare i matrimoni e conta i defunti come partecipanti Fanpage.it La bufala del Dpcm 10 ottobre che prevede il limite alle presenze nei funerali compreso il morto

C'è una presunta bozza di un Dpcm che ha data 10 ottobre e che viene condivisa sia su Whatsapp e su Facebook e che prevederebbe, tra l'altro, un limite ai funerali a dieci persone "compreso ...

Matteo Salvini, la fronda è una bufala. Ma il Capitano ha perso la pazienza

"Gira la bufala su Matteo Salvini, quella legata alle fronde interne alla Lega. Basta un giro di telefonate per capire che anche chi ...

C'è una presunta bozza di un Dpcm che ha data 10 ottobre e che viene condivisa sia su Whatsapp e su Facebook e che prevederebbe, tra l'altro, un limite ai funerali a dieci persone "compreso ..."Gira la bufala su Matteo Salvini, quella legata alle fronde interne alla Lega. Basta un giro di telefonate per capire che anche chi ...