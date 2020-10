La barista in pausa abbassa la mascherina per fumare. Le fanno una multa da 400 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fioccano le multe per chi sgarra dall'obbligo di mascherina. Lo sa bene una giovane barista di Pavia sanzionata con una multa da 400 euro: durante una pausa dal lavoro stava fumando una sigaretta con la mascherina naturalmente abbassata quando è stata vista e sanzionata dagli agenti della polizia locale fuori dal bar "L'Ombra de Vin". Ilenia, questo il suo nome, "non usava correttamente la mascherina in una zona di forte flusso", hanno scritto nel verbale i solerti vigili. La titolare del locale ha annunciato il ricorso. Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fioccano le multe per chi sgarra dall'obbligo di. Lo sa bene una giovanedi Pavia sanzionata con unada 400: durante unadal lavoro stava fumando una sigaretta con lanaturalmenteta quando è stata vista e sanzionata dagli agenti della polizia locale fuori dal bar "L'Ombra de Vin". Ilenia, questo il suo nome, "non usava correttamente lain una zona di forte flusso", hanno scritto nel verbale i solerti vigili. La titolare del locale ha annunciato il ricorso.

