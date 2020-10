Kulusevski in campo? L’ex Svezia: «Il ct ha paura delle critiche» (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’esterno della Juventus Kulusevski fa polemica in Svezia: le dichiarazioni dell’ex centrocampista della nazionale Kallstrom Dejan Kulusevski continua a far parlare di sé in Svezia. L’ex centrocampista della nazionale e del Lione Kim Kallstrom ha parlato della presenza in campo dell’esterno della Juventus. «Il ct Andersson ha bisogno delle doti di Kulusevski in campo, ma non credo che fosse pronto ad affrontare le critiche se non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso che Kulusevski dovrebbe giocare viste le sue qualità, ma ci sono anche motivazioni diverse dietro a questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’esterno della Juventusfa polemica in: le dichiarazioni dell’ex centrocampista della nazionale Kallstrom Dejancontinua a far parlare di sé in. L’ex centrocampista della nazionale e del Lione Kim Kallstrom ha parlato della presenza indell’esterno della Juventus. «Il ct Andersson ha bisognodoti diin, ma non credo che fosse pronto ad affrontare lese non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso chedovrebbe giocare viste le sue qualità, ma ci sono anche motivazioni diverse dietro a questa ...

